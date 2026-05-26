Skolkoncern i Göteborg fick rätt – trots ”upprättandet av Guds rike” i stadgarna
Brandströmska skolan får rätt att ta över en kristen förskola trots ett tidigare nej från Göteborgs politiker – som sågade stadgarna
Gunnareds kyrka i Angered, Göteborg, där också förskolan Arken ligger. Kammarrätten har nu avgjort en tvist mellan den kristna skolkoncernen Brandströmska och den politiskt tillsatta förvaltningsrätten i Göteborg.
Politikerna sa nej. Men skolkoncernen Brandströmska Utbildning AB har nu fått rätt av Kammarrätten i Göteborg att över en kristen förskola, trots huvudmannens stadgar om ”upprättandet av Guds rike”.