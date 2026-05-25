Med AI-encyklikan varnar påven för transhumanismens människosyn
Påve Leo XIV ser den digitala revolutionen som vår tids industriella revolution – och bygger med sin rundskrivelse vidare på den katolska socialläran
Påve Leo XIV har publicerat sin första encyklika – Magnifica humanitas, latin för ”storslagna mänsklighet”.
Gregorio Borgia /AP/TT
Mänskligheten står inför ett avgörande vägval i fråga om artificiell intelligens, menar påve Leo XIV i sin första rundskrivelse till världen. Han varnar för de visioner om mänsklighetens framtid som benämns transhumanism och posthumanism.