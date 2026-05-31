Nyheter
Beslut om 250 miljoner i kapital
– ska komma församlingar tillgodo
Trossamfundet Pingst tar över aktier och värdepapper – lägger ner kapitalförvaltningsbolag
Lennart Edström presenterade tankarna kring hur pingströrelsens kapital i värdepapper och aktier ska förvaltas i framtiden. Edström har varit ordförande i en arbetsgrupp kring frågan.
Thomas Österberg
Nu är det beslutat: Pingst avvecklar sitt kapitalförvaltningsbolag med 250 miljoner kronor i aktier och värdepapper i dagsläget. På sikt ska trossamfundet Pingst i stället sköta förvaltningen. Samtidigt frigörs 89 miljoner kronor till behov i församlingarna.