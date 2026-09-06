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Pappa får rätt att stoppa dottern från att besöka mammans kyrka
Mamman tänker överklaga beslutet till högsta domstolen i USA
Ett juridiskt mål rörande vem av föräldrarna som har rätt att bestämma om deras gemensamma dotter ska få följa med mamman till kyrkan har avgjorts av högsta domstolen i Maine.
Robert F. Bukaty
En pappa i den amerikanska delstaten Maine har sista ordet när det gäller att bestämma om hans dotter ska gå till hennes mammans kyrka. Det har högsta domstolen i Maine beslutat.