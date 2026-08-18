Nyheter
Jonatan Alfvén mötte stats- och justitieministern inför sin rättegång
Överlämnade 22 553 namnunderskrifter med krav på ny förtalslagstiftning
Jonatan Alfvén och hustrun Michaela Jogerup överlämnade på måndagen 22 553 namnunderskrifter till statsminister Ulf Kristersson (M) och justitieminister Gunnar Strömmer (M). Personerna som har undertecknat uppropet vill att det ska bli lagligt att informera om dömda pedofiler.
Moderaterna
På onsdag inleds rättegången mot Jonatan Alfvén som står åtalad för grovt förtal. Samtidigt har regeringen meddelat att förtalslagstiftningen ska ses över – och på måndagen överlämnade Jonatan Alfvén 22 553 namnunderskrifter till statsminister Ulf Kristersson (M).