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Man som vållade 14-årig flickas död döms till rättspsykiatrisk vård

Måste dessutom betala skadestånd till de anhöriga

Blommor och ljus på måndagen på minnesplatsen för den 14-åriga flicka som dog när hon blev påkörd av en bil på ett övergångsställe i Malmö den 22 maj. Föraren av personbilen har nu dömts för grovt vållande till annans död.
Eva Janzon Reporter
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Mannen som körde på och därmed dödade en 14-årig flicka i Malmö i maj i år har dömts till rättspsykiatrisk vård. Han ska även betala skadestånd till den avlidna flickans anhöriga, uppger Malmö tingsrätt.

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