Sluta vara perfekt förälder – gör det här i stället

Fakta: Dagens föräldrar Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.

I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.

Podden utkommer varje onsdag.

I det här avsnittet pratar vi med psykologen Anna Sylvén Natt och Dag och och journalisten Maggan Hägglund om mentalisering – ett förhållningssätt som kan hjälpa oss att förstå våra barn (och oss själva) i de där pressade vardagssituationerna.

Vi rör oss från hallgolv med matkassar och skrik, till djupare frågor om relation, känslor och vad som faktiskt skapar trygghet hos barn. Måste man vara en perfekt förälder? (Spoiler: nej.) Och vad händer om vi i stället vågar stanna upp, vara nyfikna – och ibland säga förlåt?

Ett samtal om att vara känslocoach, att välja relation före rättelse – och om varför det viktigaste kanske inte är att göra rätt, utan att vara nära.