Kultur
Det våras för Augustinus – nya översättningarna slutsålda
Översättaren: ”Jag häpnade över att han kändes så samtida”
Augustinus av Hippo (354–430) är en av de mest inflytelserika kyrkofäderna, men också en nyckelfigur i idé- och litteraturhistorien. Trots det har många av hans verk inte funnits i svensk översättning förrän nu.
Tidningen Dagen
Augustinus böcker ”flyger av hyllorna” i Katolsk bokhandel i Stockholm. Intresset för den nordafrikanska biskopen från 300-talet har överraskat bokhandlarna – och översättarna. Dagen talar med Rebecka Kärde och Erik Bårman, aktuella med “Ensamtal” respektive “Om tron på ting man inte ser”, “Regel för Guds tjänare” och “Det lyckliga livet”.