Men du har ju helt fel om den kristna tron, Jimmie Åkesson

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Jimmie Åkesson, SD-ledaren, tycks ha ett intressant förhållande till den kristna tron. I Dagens partiledarintervju beskriver han sin tro som ”nog väldigt viktig” och berättar att han ber varje dag. Samtidigt har han inte någon ”traditionell gudstro”. Och att en ny bibelöversättning är på gång, det har han ingen aaaning om, för att citera gamla Hasse och Tage.

Men är det kanske så att det Åkesson ger uttryck för faktiskt gör honom typiskt svensk? Hur många gånger hör man inte svenskar säga att de ”tror på något” utan att kunna säga exakt vad (bara att det inte är en skäggig gubbe på ett moln). Medelsvennes koll på vad kristen tro faktiskt innebär är tyvärr inte alltid lysande.

Ett annat intervjusvar av Jimmie Åkesson lyder: ”Kristendom gör åtskillnad på det andliga och det världsliga till skillnad från islam”. Det visar att han är lika okunnig i kristen kallelse som skicklig i att hitta nya sätt att definiera muslimer som ickesvenska.

Gud är allestädes, överallt. ”Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick?” Att föreställa sig en världslig handling som skiljer oss från Anden är gnosticism, inte kristendom.

Har Åkesson dessutom missat alla de kristna som under århundraden har stjälpt lagar åt sidan, åberopat samvetsfrihet och vägrat lyda för att det strider mot deras tro och deras bibel? Att följa samvetet (Guds röst i själen) när det kommer i konflikt med den världsliga lagen är en kristen urregel.

”Om du menar att sharia, haditherna och Koranen ska styra ditt liv och samhället och dess lagstiftning, då är du inte svensk i min värld”, säger han. Men om din tolkning av sharia, haditherna och Koranen får dig att bryta mot lagen gör det dig till en brottsling, inte nödvändigtvis en ickesvensk.

Och om din religion får dig att utföra grova brott – då är du med stor sannolikhet en fanatiker och hör inte hemma ute på gatorna i ”ett tryggt, fritt och svenskt Sverige”. Där har Jimmie Åkesson helt rätt.