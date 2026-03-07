Jag vill göra slut men klarar det inte

Hon tycker inte att hon har de rätta känslorna för pojkvännen och vill göra slut. Getty Images

Hej Christina, jag är snart 30 år och har varit ihop med min jättefina kille i ett par år. Vi har det bra och har mycket gemensamt, ändå känns det inte rätt för mig. Jag har inte de rätta känslorna för honom och har svårt att känna glädje vid tanken på att leva hela mitt liv med honom. Allt blir liksom för tryggt och nästan lite småtrist när vi är tillsammans.