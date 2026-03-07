Relationer
Jag vill göra slut men klarar det inte
Allt är bra på papperet, men hon känner olust vid tanken på ett helt liv med pojkvännen • Relationsrådgivaren Christina Halldorf: Det du beskriver är en tydlig varningssignal, men vad står den för?
Hon tycker inte att hon har de rätta känslorna för pojkvännen och vill göra slut.
Getty Images
Hej
Christina, jag är snart 30 år och har varit ihop med min jättefina kille i ett par år. Vi
har det bra och har mycket gemensamt, ändå känns det inte rätt för mig. Jag har inte de
rätta känslorna för honom och har svårt att känna glädje vid tanken på att leva hela
mitt liv med honom. Allt blir liksom för tryggt och nästan lite småtrist när vi
är tillsammans.