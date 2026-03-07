Relationer

Jag vill göra slut men klarar det inte

Allt är bra på papperet, men hon känner olust vid tanken på ett helt liv med pojkvännen • Relationsrådgivaren Christina Halldorf: Det du beskriver är en tydlig varningssignal, men vad står den för?

Porträtt av rådgivare bredvid par som pratar på café
Hon tycker inte att hon har de rätta känslorna för pojkvännen och vill göra slut.
Christina Halldorf
Christina Halldorf Dagens relationsexpert
Publicerad

Hej Christina, jag är snart 30 år och har varit ihop med min jättefina kille i ett par år. Vi har det bra och har mycket gemensamt, ändå känns det inte rätt för mig. Jag har inte de rätta känslorna för honom och har svårt att känna glädje vid tanken på att leva hela mitt liv med honom. Allt blir liksom för tryggt och nästan lite småtrist när vi är tillsammans. 

