”Jag blir fortfarande liksom barnsligt förtjust varje gång jag tittar på min vigselring eller säger 'min man'. Men på fem år har vi fått tre barn, och jag lever med psykisk ohälsa, så vi är knappast oprövade”. Curated Lifestyle

Josefin de Gregorio:

Vår tids fixering vid romantik gör att gifta par lätt blir isolerade

Församlingen behöver stå redo med stöd och uppbackning när någon har det svårt i sitt äktenskap. Men i vår tid sluter sig gifta par samman i kärnfamiljer i stället.