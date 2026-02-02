Kultur | Kulturessä

”Jag blir fortfarande liksom barnsligt förtjust varje gång jag tittar på min vigselring eller säger 'min man'. Men på fem år har vi fått tre barn, och jag lever med psykisk ohälsa, så vi är knappast oprövade”.

Josefin de Gregorio:
Vår tids fixering vid romantik gör att gifta par lätt blir isolerade

Församlingen behöver stå redo med stöd och uppbackning när någon har det svårt i sitt äktenskap. Men i vår tid sluter sig gifta par samman i kärnfamiljer i stället.

”Jag vill skaffa barn med någon jag kan tänka mig att skilja mig med. /…/ för sannolikheten i dag är ju att man skiljer sig.”

