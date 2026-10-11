Familj

Turistkyrkan hoppas på ännu fler besökare än fjolårets 35 000 

Laddar för ny säsong – med ny ordförande och satsning på sociala medier

Sångkväll i Templo Ecumenico i Playa del Inglés, Gran Canaria – en populär samlingsplats för Turistkyrkan varje tisdagskväll under hela vintern.
Martin Einald Familjeredaktör & redigerare
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Den 25 oktober öppnar Turistkyrkan åter dörrarna på Kanarieöarna. Inför årets säsong får verksamheten en ny ordförande, samtidigt som man satsar hårdare på sociala medier för att hitta de skandinaver som ännu inte har upptäckt Turistkyrkan.

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