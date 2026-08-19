Familj
Varannan svensk ångrar det som de aldrig sa till en anhörig på dödsbädden
”Det är tungt och det är lite beklämmande att det är så många som ångrar”
Det en människa inte hinner eller vågar säga kan ibland väga tyngre än det som faktiskt blir sagt.
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Det en människa inte hinner eller vågar säga till en närstående innan denne har dött, kan ibland väga tyngre än det som faktiskt blir sagt. En ny Sifoundersökning från Fonus visar att så många som varannan svensk ångrar något de aldrig hann säga till en närstående innan personen gick bort.