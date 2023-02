Nigeriansk pastor predikade med AK47:a i handen

Häktades av polisen - har nu bett om ursäkt

Pastor Uche Aigbe ville handgripligen illustrera att den andliga kampen inte vinns med vapen. Trots att intentionen var fredlig och vapnet inte laddat, greps han av polis.

Det var under en gudstjänst i helgen i församlingen House on the Rock i Nigerias huvudstad Lagos som pastor Aigbe höll sin predikan. Från axeln hängde då ett vapen, en AK47:a. Under predikan tog pastorn upp hur den andliga kampen ser ut. Men det faktum att han stod vid altaret i kyrkan bärande ett vapen var nog för att polisen skulle ingripa.

Blev snabbt viral

Händelsen blev också snabbt viral och spreds både i Nigeria och i andra länder, vilket föranledde nigeriansk polis att på måndagen gripa pastorn. Kyrkans säkerhetsansvarige samt ytterligare en anställd i kyrkan, Musa Audu, greps vid samma tillfälle, skriver Premium Times Nigeria.

Det var enligt lokal press Musa Audu som hade lånat ut sitt vapen till pastor Aigbe och genom detta agerat ”oprofessionellt” och ansvarslöst. Församlingen har senare bett om ursäkt, vilket också pastorn själv har gjort. House on the Rock säger också att de kommer att fullt ut samarbeta med polisen i rapporteringen om händelsen.

”Han ångrar sig”

Kyrkan säger i ett uttalande att pastorn ångrar sig. ”Han är införstådd med att även om han hade de bästa avsikter när han bar ett vapen för att understryka sitt budskap, var det ett dåligt beslut som han ångrar. Han insåg snabbt att hans tilltag var en allvarlig överträdelse och vill be om ursäkt”.

House on the Rock Church beskriver sig själv som en mångkulturell kyrka och har runt 7000 medlemmar.

