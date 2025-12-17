Nyheter

Alice Teodorescu Måwe (KD): Brå uttrycker sig uppenbart vilseledande 

95 procents ökning av antisemitiska hatbrott beskrevs som ”har ökat något” •  Europaparlamentarikern efter Dagens artikel: Man undviker att tala klartext kring områden som uppfattas som kontroversiella

Alice Teodorescu Måwe är kritisk mot myndigheten Brå för dess påstående om att anmälda antisemitiska hatbrott ”ökat något” – när de i själva verket ökat med 95 procent under den aktuella perioden.
Arash Asadi
Arash Asadi Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Myndigheten Brottsförebyggande rådet uttrycker sig på ett ”uppenbart vilseledande vis” när den påstår att antisemitiska hatbrott ”ökat något” – när ökningen i själva verket uppgår till 95 procent. Det menar Europaparlamentarikern Alice Teodorescu Måwe (KD).

