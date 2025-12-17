Nyheter
Alice Teodorescu Måwe (KD): Brå uttrycker sig uppenbart vilseledande
95 procents ökning av antisemitiska hatbrott beskrevs som ”har ökat något” • Europaparlamentarikern efter Dagens artikel: Man undviker att tala klartext kring områden som uppfattas som kontroversiella
Alice Teodorescu Måwe är kritisk mot myndigheten Brå för dess påstående om att anmälda antisemitiska hatbrott ”ökat något” – när de i själva verket ökat med 95 procent under den aktuella perioden.
Caisa Rasmussen/TT
Myndigheten Brottsförebyggande rådet uttrycker sig på ett ”uppenbart vilseledande vis” när den påstår att antisemitiska hatbrott ”ökat något” – när ökningen i själva verket uppgår till 95 procent. Det menar Europaparlamentarikern Alice Teodorescu Måwe (KD).