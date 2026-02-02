Nyheter

Se alla bilder från "Det räcker!"-galan

Bildspel (byt bild med pilarna i hörnen). Människor samlas utanför 3Arena.
Olle Jonasson, häktespastor på plats på vid 3Arena.
Amanda Lind (MP) intervjuas av Dagens reporter Nils Abenius.
Liza-Maria Norlin (KD) (till höger)
Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson intervjuas av Dagens reporter Nils Abenius.
Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson hälsar på ungdomar i publiken.
Nooshi Dadgostar (V) intervjuas av Dagens reporter Nils Abenius.
Ebba Busch (KD) intervjuas av Dagens reporter Nils Abenius.
Sebastian Stakset anländer till galan.
"Det räcker!"-galan på 3Arena.
Syrisk-ortodoxe ärkebiskopen Benjamin Atas.
Minnesplats på scenen för gängvåldets offer.
"Det räcker!"-galan lyfte fram den sorg som finns bakom det gängvåld som plågat Sverige, där flera av de närmast anhöriga fick berätta om sina upplevelser.
Stefan Hector, biträdande rikspolischef.
Sarah Dawn Finer.
Nasir Sarr och Marx Mukaru bjöd på ett bejublat poetry slam mot gängvåldet.
Nasir Sarr och Marx Mukaru bjöd på ett bejublat poetry slam mot gängvåldet.
Nasir Sarr och Marx Mukaru bjöd på ett bejublat poetry slam mot gängvåldet.
Sebastian Stakset.
Aneta Demir, syster till Mikael Janicki som mördades av en gängkriminell.
Mikael Janicki uppmärksammades i 3Arena.
Aneta Demir, syster till Mikael Janicki som mördades av en gängkriminell.
Uno Svenningsson.
Libaan Warsame. Pappa till mördade Hanad och grundare av "Stoppa skjutningarna"
Hanad uppmärksammades i 3Arena.
Minnesplats på scenen för gängvåldets offer.
Adriana uppmärksammades i 3Arena.
Dans som framfördes till Adrianas minne.
Dans som framfördes till Adrianas minne.
Dans som framfördes till Adrianas minne.
Axel Schylström.
Axel Schylström.
Axel Schylström.
Axel Schylström.
Axel Schylström.
Axel Schylström.
Thomas Stenström.
Thomas Stenström.
Många ville filma då drottning Silvia äntrade scenen.
Drottning Silvia.
Drottning Silvia tar emot "Adrianas vingar".
Drottning Silvia tar emot "Adrianas vingar".
Drottning Silvia.
Drottning Silvia tar emot "Adrianas vingar".
Ebba Busch (KD) på första raden.
Statsminister Ulf Kristersson (M) tog emot en staty som man hoppas ska ställas i riksdagen.
Statsminister Ulf Kristersson (M) tog emot en staty som man hoppas ska ställas i riksdagen.
Statsminister Ulf Kristersson (M) tog emot en staty som man hoppas ska ställas i riksdagen.
Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M).
Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M).
Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M).
Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) böjer knä vid minnesplatsen på scen.
Sabina Ddumba.
Sabina Ddumba.
Gunnar Strömmer och Ebba Busch.
En barnkör avslutade galan med att sjunga Lalehs "Goliat".
"Det räcker!"-galan gick över till ett bönemöte där flera kyrkoledare lyfte fram böner för alla som drabbats av gängvåldet. Syrisk-ortodoxe ärkebiskopen Benjamin Atas.
Martin Modéus, ärkebiskop Svenska kyrkan.
Syrisk-ortodoxe ärkebiskopen Benjamin Atas vid minnesplatsen på scen.
Josefina Gniste.
Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus, delade Välsignelsen med publiken.
Ulf Kristersson och Birgitta Ed på rad 1.
Ulf Kristersson
Natanael Gindemo
Natanael Gindemo Fotograf
"Det räcker!"-galan lyfte fram den sorg som finns bakom det gängvåld som plågat Sverige, där flera av de närmast anhöriga fick berätta om sina upplevelser. Se bilderna från kvällen i bildspelet ovan.

