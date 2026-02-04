Nyheter
Bethels ledande pastorer i tårar – medger att de haft bristande förståelse för offer
Bill Johnson: Det är fruktansvärt att inse att man har bidragit till att förvärra situationen
Dann Farrelly, Bill Johnson och Kris Vallotton var märkbart känslosamma när de talade till församlingen i Bethel Church i Redding.
Skärmdump Youtube
Initialt hävdade ledningen för Bethel Church att de agerade på ett adekvat sätt gentemot Shawn Bolz när allvarliga anklagelser framfördes mot den självutnämnda profeten. Men efter hård kritik var det tre djupt ångerfulla pastorer som mötte församlingsmedlemmarna.