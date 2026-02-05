Nyheter
De leder Equmeniakyrkans partiledarutfrågningar i Vårgårda
Målet är att både ställa kritiska frågor och samtidigt uppmuntra folk att ta politiskt ansvar – ”så som vi vill ha det i en demokrati”
Jenny Dobers och Niklas Piensoho på plats i Tångahallen i Vårgårda, där de i augusti inför tusentals åhörare ska leda utfrågningen av partiledarna, något som Equmeniakyrkan fått göra i varje val sedan 1968.
Emilia Dalén
Lagom till att valrörelsen går in i sin hetaste fas har Equmeniakyrkan sin unika partiledarutfrågning i Vårgårda. I år hålls utfrågningarna av Jenny Dobers och Niklas Piensoho.