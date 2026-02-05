Nyheter

De leder Equmeniakyrkans partiledarutfrågningar i Vårgårda

Målet är att både ställa kritiska frågor och samtidigt uppmuntra folk att ta politiskt ansvar – ”så som vi vill ha det i en demokrati”

Jenny Dobers och Niklas Piensoho på plats i Tångahallen i Vårgårda, där de i augusti inför tusentals åhörare ska leda utfrågningen av partiledarna, något som Equmeniakyrkan fått göra i varje val sedan 1968.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Lagom till att valrörelsen går in i sin hetaste fas har Equmeniakyrkan sin unika partiledarutfrågning i Vårgårda. I år hålls utfrågningarna av Jenny Dobers och Niklas Piensoho.

vårgårda niklas piensoho jenny dobers equmeniakyrkan vårgårda möte nyheter

