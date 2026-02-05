Nyheter Präst lyckades stoppa mordbrand i kyrkan – ”det är något av ett mirakel” Övervakningskameror har fångat gärningsmannen då han försökte tända eld på en katolsk kyrka i södra Stockholm – attentatet stoppades tack vare kyrkans präst Zdzislaw Lepper Jacob Zetterman Jacob Zetterman Jacob Zetterman Reporter Publicerad 2026-02-05 - 05:00 Han vaknade till en timme för tidigt, och tack vare det så lyckades prästen Zdzislaw Lepper stoppa den anlagda branden i Sant Botvids kyrka där han och hans kollega har sin bostad. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 189 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. attentat nyheter katolska kyrkan