Nyheter

Präst lyckades stoppa mordbrand i kyrkan – ”det är något av ett mirakel”

Övervakningskameror har fångat gärningsmannen då han försökte tända eld på en katolsk kyrka i södra Stockholm – attentatet stoppades tack vare kyrkans präst 

Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Han vaknade till en timme för tidigt, och tack vare det så lyckades prästen Zdzislaw Lepper stoppa den anlagda branden i Sant Botvids kyrka där han och hans kollega har sin bostad.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

attentat nyheter katolska kyrkan

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning