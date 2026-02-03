Nyheter
Mette-Marit var hedersgäst på gudstjänst i New York: försökte träffa Epstein samtidigt
Under ett besök i New York hade kronprinsessan Mette-Marit löpande kontakt med den sexualbrottsdömde Jeffrey Epstein om möjligheten att träffa honom.
Kronprinsessan Mette-Marit besökte Sjömannskirken när de firade 20-årsjubileum för kyrkobyggnaden i New York. Bildet är från när hon besökte organisationen Fashion for development senare samma vecka.
Pontus Höök / NTB
Kronprinsessan Mette-Marit besökte Sjömanskyrkan i New York i samband med 20-årsjubileet för deras nuvarande kyrkobyggnad 2012. Nu visar e-postmeddelanden som har offentliggjorts av USA:s justitiedepartement att kronprinsessan hade en löpande dialog med den övergreppsdömde finansmannen Jeffrey Epstein under besöket.