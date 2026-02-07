Nyheter

Magnus Alphonce vill placera mission i Evangeliska frikyrkans hjärta

”Om vi fokuserar på uppdraget kommer mycket att falla på plats”, säger EFK:s föreslagne biträdande missionsdirektor

Magnus Alphonce, föreslagen som biträdande missionsdirektor i EFK.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad

Om EFK skärper sitt sikte på kyrkans missionella uppdrag, i Sverige och utomlands, kan andra frågor få rätt perspektiv. Det menar Magnus Alphonce, som är föreslagen som biträdande missionsdirektor i en ny ledning för samfundet.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

evangeliska frikyrkan nyheter mission magnus alphonce

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning