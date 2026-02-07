Nyheter
Magnus Alphonce vill placera mission i Evangeliska frikyrkans hjärta
”Om vi fokuserar på uppdraget kommer mycket att falla på plats”, säger EFK:s föreslagne biträdande missionsdirektor
Magnus Alphonce, föreslagen som biträdande missionsdirektor i EFK.
Ludvig Werner
Om EFK skärper sitt sikte på kyrkans missionella uppdrag, i Sverige och utomlands, kan andra frågor få rätt perspektiv. Det menar Magnus Alphonce, som är föreslagen som biträdande missionsdirektor i en ny ledning för samfundet.