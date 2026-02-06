Nyheter
Växjö stift får ändra skogsplaner efter Naturskyddsföreningens påpekande
Svenska kyrkan: Vi har inga synpunkter på Skogsstyrelsens beslut
Växjö stift har hamnat i Naturskyddsföreningens blickfång efter att kyrkan planerat att avverka skog i närheten av Åsenhöga hembygdspark. Bilden är inte från den aktuella platsen.
Maximilian Jaenicke
Växjö stift tvingas ändra sina avverkningsplaner efter att Naturskyddsföreningen pekat ut skyddsvärda arter i det aktuella området. Svenska kyrkan meddelar att de har lyssnat på deras önskemål och synpunkter, rapporterar Värnamo Nyheter.