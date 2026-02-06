Nyheter

Växjö stift får ändra skogsplaner efter Naturskyddsföreningens påpekande

Svenska kyrkan: Vi har inga synpunkter på Skogsstyrelsens beslut

Växjö stift har hamnat i Naturskyddsföreningens blickfång efter att kyrkan planerat att avverka skog i närheten av Åsenhöga hembygdspark. Bilden är inte från den aktuella platsen.
Albin Larsson
Albin Larsson Printredaktör och reporter
Publicerad

Växjö stift tvingas ändra sina avverkningsplaner efter att Naturskyddsföreningen pekat ut skyddsvärda arter i det aktuella området. Svenska kyrkan meddelar att de har lyssnat på deras önskemål och synpunkter, rapporterar Värnamo Nyheter.

