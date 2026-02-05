Nyheter
Kristna palestinier i nytt dokument: Israel skyldiga till folkmord i Gaza
Skärpt ton i nytt Kairos-dokument – anklagas för att innehålla antisemitism
Munther Isaac, pastor i lutherska evangeliska kyrkan i Ramallah och styrelsemedlem i Kairos Palestina, var en av talarna vid lanseringen av det uppdaterade Kairos Palestina-dokumentet. Arrangemanget ägde rum på Bethlehem Bible College.
New Vision Media Center
”Folkmordskriget mot Gaza är en fortsättning på det sionistiska projektet att ta över hela Palestina och tömma det på dess palestinska befolkning.” Så skriver kristna palestinier.