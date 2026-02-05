Nyheter

Kristna palestinier i nytt dokument: Israel skyldiga till folkmord i Gaza

Skärpt ton i nytt Kairos-dokument – anklagas för att innehålla antisemitism

Munther Isaac, pastor i lutherska evangeliska kyrkan i Ramallah och styrelsemedlem i Kairos Palestina, var en av talarna vid lanseringen av det uppdaterade Kairos Palestina-dokumentet. Arrangemanget ägde rum på Bethlehem Bible College.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
”Folkmordskriget mot Gaza är en fortsättning på det sionistiska projektet att ta över hela Palestina och tömma det på dess palestinska befolkning.” Så skriver kristna palestinier.

