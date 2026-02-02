Nyheter
Svensken som har en nyckelroll i Franklin Grahams organisation
”Jag arbetar på att se till att vi inte driver iväg, att vi inte kompromissar till höger eller vänster eller blir liberala eller vad man nu vill kalla det”, säger Hans Mannegren
Hans Mannegren och hans hustru Gale har i många år arbetat för Franklin Graham. I samband med att Hans firade 30-årsjubileum i organisationen och Gale 20-årsjubileum uppmärksammades detta bland annat genom att de fick en tavla föreställande den goda samariern.
Billy Graham Evangelistic Association
Värmlänningen Hans Mannegren har i 25 års tid rest jorden runt på uppdrag av Samaritan's Purse och Billy Graham Evangelistic Association – det senaste halvåret i en skräddarsydd roll för att säkerställa att de nationella fältkontoren behåller ett tydligt fokus på Bibeln och evangelisation.