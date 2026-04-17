Nyheter
JD Vance uppmanar påven att vara noggrann i teologiska frågor
USA:s vicepresident försvarar kriget i Iran och går i polemik med påven
JD Vance vinkar till publiken efter sitt anförande på Turning Point, där han bland annat ansåg att påven borde vara noggrann då han uttalar sig i teologiska frågor.
Erik S. Lesser /AP/TT
Påvens uttalande om fred verkar ha provocerat den amerikanska regeringen, som på olika sätt försöker motivera varför den inlett ett krig i Iran. Vicepresident JD Vance gick så långt att han läxade upp påve Leo XIV när det gäller teologi.