Ukrainsk-ortodox kyrka ny medlem i Sveriges kristna råd
Eritreanskt samfund togs in som observatör • SKR: Inför valet ”prövas vårt gemensamma ansvar för hur ord används och hur verklighet formas”
Sveriges kristna råd höll årsmöte i Uppsala missionskyrka den 21 maj 2026.
Sveriges kristna råd (SKR) har för första gången tagit in en ukrainsk-ortodox kyrka som medlem. Samtidigt kom ett uppmärksammat eritreanskt-ortodoxt samfund med som observatör. Den ekumeniska organisationen består nu av 28 medlemskyrkor och fyra observatörer.