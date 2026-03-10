Nyheter
Präst i Libanon dödad i israelisk attack – både Israel och Hizbollah får kritik
Prästen Pierre al-Rahi uppmanade till fred men blev dagen efter dödad i samband med en israelisk attack i södra Libanon i samband med offensiven mot Hizbollah
Kors är en vanlig syn i Libanon, som en gång i tiden skapades för att bli ett kristet land i Mellanöstern. Bilden är från Beirut.
Hassan Ammar
Den maronitiska prästen Pierre al-Rahi blev ett av dödsoffren i den israeliska offensiven mot Hizbollah i Libanon. Dagen innan han dog höll han ett tal på kyrktrappan om att hålla fred och hur viktigt det var att kristna stannade kvar i sina byar längs gränsen till Israel.