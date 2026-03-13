Nyheter
Roland Utbult (KD) slutar som politiker – ställer inte upp igen i höstens val
Artisten har varit en kryssmagnet för Kristdemokraterna – men lämnas politiken efter valet • ”Jag har redan planer”
Artisten och låtskrivaren Roland Utbult berättar för Dagen att han slutar med politiken efter 16 år i riksdagen för Kristdemokraterna.
Natanael Gindemo
Han är låtskrivaren och musikern som kryssade sig in i riksdagen för 16 år sedan. Men nu sjunger Roland Utbult på sin sista refräng som politiker, då han inte ställer upp till omval i höstens riksdagsval.