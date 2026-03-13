Dagenfotografens foto blev tvåa i tävlingen Årets bild
Amanda Lindgren: Jag känner mig väldigt hedrad
Minröjningsfartyget HMS Ulvön (M77) kastade i januari loss från Marinbasen i Karlskrona för att under två månader ingå i Natos stående minröjningsstyrka SNMCMG1 (Standing Naval Mine Counter Measure Group). Innan avfärd fick anhöriga komma ombord.
På torsdagskvällens avgjordes tävlingen Årets bild 2025. Dagenfotografen Amanda Lindgren var nominerad i klassen ”Vardagslivsbild inrikes” där hon slutade på hedrande andraplats.