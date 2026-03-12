Nyheter

Shane satt på anstalter till 27 års ålder: Blev frälst bakom galler genom Alpha 

Nu är det han som evangeliserar i häkten och på fängelser i England • ”När Sveriges regering ser att det får ett så stort genomslag kommer de säkert vilja ha Alpha överallt i fängelserna.”

Shane Taylor och Emmy Wilson besökte Sverige för att berätta om sitt arbete med att sprida Alpha i brittiska fängelser.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad

Shane Taylor var en förhärdad brottsling, känd för sin våldsamhet och sitt hat mot vakter och poliser. Allt ändrades med en bön på en högsäkersanstalt.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

alphakurs alpha sverige nyheter evangelisation kriminalitet brott och straff

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning