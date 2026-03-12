Nyheter
Shane satt på anstalter till 27 års ålder: Blev frälst bakom galler genom Alpha
Nu är det han som evangeliserar i häkten och på fängelser i England • ”När Sveriges regering ser att det får ett så stort genomslag kommer de säkert vilja ha Alpha överallt i fängelserna.”
Shane Taylor och Emmy Wilson besökte Sverige för att berätta om sitt arbete med att sprida Alpha i brittiska fängelser.
Privat
Shane Taylor var en förhärdad brottsling, känd för sin våldsamhet och sitt hat mot vakter och poliser. Allt ändrades med en bön på en högsäkersanstalt.