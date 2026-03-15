Nyheter
Tre pingstförsamlingar storsatsar i krisstämplad småstad i Blekinge
Snart öppnar de ett socialt center med kafé längst gågatan i centrala Ronneby
Andra gudstjänsten som hölls i lokalerna i Ronneby där Pingstkyrkornas second hand och kafé snart ska öppna. Den här gången fanns stolar på plats så att de fyrtiotal som deltog fick sitta. Här talar Niclas Madestam.
Pressbild
I decennier har frikyrkorna varit på tillbakagång i Ronneby. Nu kan det bli ändring på den saken när pingstförsamlingarna i grannstäderna Karlshamn och Karlskrona tillsammans med lokala krafter satsar stort för att etablera ”en mötesplats med Jesus i centrum”. Till en början kommer det att bestå av en second hand-butik och ett kafé.