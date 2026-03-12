Nyheter
Palestinademonstrant åtalas för hets mot folkgrupp
Mannen pekade ut Aron Verständig och Aron Flam som del i ”ett kraftigt spindelnät” och ”supersionister”
Mannen åtalas för i första hand hets mot folkgrupp, i andra hand grovt förtal under en Palestinademonstration i Stockholm under våren 2025. Bilden är från en annan demonstration, i Helsingborg.
Steven Crosson
En man åtalas för hets mot folkgrupp under en Palestinamanifestation i Stockholm förra våren. I andra hand åtalas mannen för grovt förtal av Judiska centralrådets ordförande Aron Verständig samt samhällsdebattören och satirikern Aron Flam.