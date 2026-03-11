Nyheter
Kyrkan bjöd in muslimer att fira iftar: ”Vissa tror att vi vill blanda religioner”
Dalabergskyrkan i Uddevalla en av flera kyrkor som bjöd in muslimer att bryta fastan • ”Mina frikyrkliga kollegor har lite svårt för det här”.
En muslimsk man bryter fastan Ramadan med att äta dadlar. Bilden är inte fotograferad i Dalabergskyrkan i Uddevalla.
Nina Zeynep
Inför den muslimska fastemånaden ramadan gick Svenska kyrkan ut med uppmaningen att bjuda in muslimer till kyrkan, för att där bryta fastan tillsammans. En av de kyrkor som genomförde detta var Dalabergskyrkan i Uddevalla.