Vändning kring splittrade Anglikanska kyrkan: Ska inte utse ”egen” ärkebiskop
Konservativa kyrkoledare, främst från Afrika och Asien, accepterar inte Sarah Mullaly, men ändrade sig under kyrkomöte i Nigeria.
Ledare från en rad konservativa anglikanska kyrkor möttes nyligen i Nigerias huvudstad Abuja.
Ärkebiskopen av Canterbury, Sarah Mullally, slipper konkurrens. När konservativa anglikanska kyrkoledare nyligen möttes i Nigeria valde de att inte utse en till ”primus inter pares”.