På tolv månader har Pingstkyrkan i Karlshamn döpt 26 personer
När höstens Alphakurs skulle diskutera i smågrupper rymdes de knappt i kyrkan
Stor dophögtid i Pingstkyrkan i Karlshamn den 25 november 2025. Från mars förra året fram tills nu har församlingen döpt 26 personer Vid mikrofonen församlingens pastor och föreståndare Fredrik Olsson.
Emma Olsson
Tänk dig att vara en liten församling och plötsligt upptäcka att det mer eller mindre väller in nya människor som kommer till tro och vill bli döpta. Detta är vad Pingstkyrkan i Karlshamn upplever just nu. Senaste tolv månaderna har man döpt 26 personer och tillströmningen bara fortsätter.