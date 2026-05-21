Vita röken dröjer angående krav på äktenskapssyn i EFK

Thomas Österberg: Olika tolkningar och många turer kring beslut i laddad fråga vid EFK-kongress

Debatt om krav på församlingarna kring synen i äktenskapsfrågan vid EFK-kongressen. Här presidiet med Peter Björk, Richard Hultmar och Gudrun Boström. Thomas Österberg

Kravet på att alla EFK-församlingar måste ställa sig bakom det klassiska äktenskapet avslogs vid kongressen. Samtidigt betonade man att äktenskapet mellan man och kvinna är normerande för Evangeliska frikyrkan.

Hur hänger det hela ihop? Olika inblandade gör skilda tolkningar av kongressbeslutet.

Åsikterna och uppfattningarna går isär internt efter Evangeliska frikyrkans kongress – och det gäller för omgivningen att hänga med i de olika turerna.

Bakgrunden är att Immanuelskyrkan i Örebro, och till viss del även Saronkyrkan i Göteborg, har öppnat för samkönade äktenskap. De 17 motionsförfattarna menar därför att det i praktiken är otydligt om det finns en eller flera syner på äktenskapet inom EFK, och anser att de som vill förändra den traditionella samlevnaden bryter mot en evangelikal bibelsyn.

Immanuelskyrkan har, å sin sida, uppfattat motionens krav som ett försök att utesluta församlingen ur EFK.

Normerande äktenskapssyn

Bland de 250 EFK-församlingarna i landet är samtidigt den traditionella äktenskapssynen dominerande. Vid EFK:s förra kongress, 2024, beslutades efter en intensiv debatt att äktenskapet mellan man och kvinna ska vara normerande för EFK.

Ett nytt EFK-material om äktenskapet presenterades vid helgens kongress i Linköping. EFK:s Sverigekontor fick uppdraget att ta fram materialet efter förra kongressen, 2024. Thomas Österberg

Att äktenskapssynen redan är avgjord upprepades gång på gång vid helgens kongress i Linköping, där styrelsen också uttryckte att det bara ryms en äktenskapssyn inom EFK, och att hållningen hos Immanuelskyrkan i Örebro ska betraktas som ett ”avsteg” och ett undantag från det normerande.

För att lugna de oroliga lade styrelsen inför omröstningen också fram ett tilläggsförslag som de uppfattade sig kunna få enighet omkring, och också fick majoritet för. Det handlade om att ”beakta” beslutet rörande äktenskap, från kongressen 2024, vid nästa revidering av EFK:s ideologiska grunddokument om tro och självförståelse. I dag står det inget om äktenskapet där.

Besviken efter avslag

Motionärernas talesperson Stefan Swärd har efter kongressen uttryckt att han är rejält besviken. Aldrig tidigare har han blivit så nedröstad (bara 16 procent av de röstande gav stöd till motionen). Han tolkar det hela som en ”fullständig sågning”, skriver han på sin blogg.

Stefan Swärd från Folkungakyrkan i Stockholm förde motionärernas talan vid EFK:s kongress. Thomas Österberg

Swärd menar samtidigt att tilläggsbeslutet att se över och skriva in den klassiska äktenskapssynen i EFK:s grunddokument ”saknar all praktisk betydelse när det på församlingsnivå är fritt fram att vara med i EFK och införa en könsneutral äktenskapssyn”.

”Trångt för bibelkonservativa”

Han tolkar frågan om det ryms församlingar som praktiserar samkönade vigslar inom EFK som besvarad med ett ”rungande ja” – och menar att frågan nu i stället är om mer bibelkonservativa kristna ryms inom EFK. I dagsläget är han betydligt mera tveksam på den punkten.

Swärd varnade i kongressdebatten för att flera Stockholmsförsamlingar kan komma att lämna EFK-rörelsen på grund av utvecklingen.

Swärd får dock mothugg från flera inom EFK när de efteråt har yttrat sig i sociala medier. Där lyfts i stället tilläggsbeslutet fram som en positiv tredje väg som ska läggas ihop med kongressbeslutet från 2024.

Församlingar i mitten

De som står mitt emellan ytterfalangerna – kallade ”den breda mitten” – pekar på att tillägget att ”beakta” det tidigare kongressbeslutet är betydelsefullt. De argumenterar för att det visst går att bibehålla den klassiska synen på äktenskapet, även om det finns enstaka församlingar som inte delar den – och menar att det fortfarande är rimligt, att hålla samman frikyrkosamfundet.

Det nya missionsdirektorsteamet uttalar att EFK står trygga i sin äktenskapssyn.

Johan Arenius, pastor i Immanuelskyrkan i Örebro, berättade vad han drömmer om för framtiden. Thomas Österberg

Kring betydelsen av tilläggspunkten verkar Johan Arenius, pastor i Immanuels­kyrkan i Örebro, vara överens med Stefan Swärd – trots oenigheten i sakfrågan. Att ”beakta” det tidigare kongressbeslutet ”är inte samma sak som att det per automatik skrivs in” i tro och självförståelsedokumentet, tydliggör han i sociala medier.

Efterlyste ”vit rök”

Johan Arenius tolkar samtidigt den avslagna motionen som ett tydligt utslag på att hans församling nu är välkommen inom EFK.

Vad som händer framåt återstår att se. Det finns en tydlig besvikelse från motionärerna över vart EFK är på väg, och över kongressbeslutet. Stefan Swärd hoppades under debatten att man skulle komma överens och kunna lägga saken bakom sig – kanske låsa in sig i ett rum och vänta på ”vit rök”, sa han i lite skämtsam ton. Just nu verkar det som att den vita röken lär dröja ett tag till.