dokument

”Vissa hade nog velat se oss dö som kyrka”

Dagen möter Johan Arenius – pastor i Immanuelskyrkan i Örebro – tre år efter beslutet att viga samkönade par

Tre intensiva år ligger bakom för pastor Johan Arenius i Immanuelskyrkan Örebro. Beslut om och debatt om samkönade äktenskap, men framför allt en nybyggd kyrka och församlingsbygge.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Immanuelskyrkan i Örebro invigde sin nya kyrka och fattade beslut om att säga ja till samkönade äktenskap, ungefär samtidigt. Tre år senare gläds medlemmarna över att nya människor hittar till kyrkan. Samtidigt står församlingen fortfarande ensam om sitt vägval kring samkönade vigslar inom Evangeliska frikyrkan, och har orsakat spänningar i EFK-rörelsen nationellt.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

hbtq immanuelskyrkan i örebro evangeliska frikyrkan församlingsliv örebro dokument

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning