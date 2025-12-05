dokument
”Vissa hade nog velat se oss dö som kyrka”
Dagen möter Johan Arenius – pastor i Immanuelskyrkan i Örebro – tre år efter beslutet att viga samkönade par
Tre intensiva år ligger bakom för pastor Johan Arenius i Immanuelskyrkan Örebro. Beslut om och debatt om samkönade äktenskap, men framför allt en nybyggd kyrka och församlingsbygge.
Thomas Österberg & Urban Thoms
Immanuelskyrkan i Örebro invigde sin nya kyrka och
fattade beslut om att säga ja till samkönade äktenskap, ungefär samtidigt. Tre
år senare gläds medlemmarna över att nya människor hittar till
kyrkan. Samtidigt står församlingen fortfarande ensam om sitt vägval kring samkönade vigslar inom
Evangeliska frikyrkan, och har orsakat spänningar i EFK-rörelsen nationellt.