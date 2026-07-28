Familj | Jubilar
Carl-Olov Hultby: ”predikant med högerhand och musiker med vänsterhand”
”Man kan väl säga som snobben, seriefiguren. Jag vet att att jag en dag ska dö, men alla andra dagar ska jag leva.”
Carl-Olov Hultby har under sin långa tjänst kombinerat predikan med att sjunga och spelar gitarr.
Privat
När Carl-Olov Hultby ser tillbaka på sitt liv är det med värme och tacksamhet för det han fått uppleva. Tjänsten som resande evangelist, människor han predikat för, familjen, musiken och ett nyfunnet intresse för biodling – allt är delar av ett liv han beskriver som ”rikt”.