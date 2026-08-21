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"Föräldraskapet har sitt eget slit, sitt hundgöra, sina tidiga morgnar, vaknätter och kräkstorkande, kånkande, tröstande och vädjande", skriver Josefin de Gregorio.

Josefin de Gregorio:
Hur kan jag göra för att inte drömma mig bort under föräldraskapets monotona arbete

Om jag övar mig på uppmärksam­heten, förankrar mig i nuet, ser jag plötsligt Gud på betydligt fler ställen

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Mamma, vad roligt det var när du tittade på tv med mig!” Min fyraåring är överlycklig. ”Du får leka hur mycket du vill med mig!” Senare kommer treåringen: ”Titta, mamma, titta!” De visar upp leksaker, legobyggen, de vill att jag ska bevittna hur de åker rutschkana, eller beundra en tigerkaka av sand (eftersom de är barn av 2000-talet vill de även gärna att jag ska fotografera alltsammans). De vill att jag ska kommentera och berömma, så att de är helt säkra på att jag verkligen sett.

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