Mamma, vad roligt det var när du tittade på tv med mig!” Min fyraåring är överlycklig. ”Du får leka hur mycket du vill med mig!” Senare kommer treåringen: ”Titta, mamma, titta!” De visar upp leksaker, legobyggen, de vill att jag ska bevittna hur de åker rutschkana, eller beundra en tigerkaka av sand (eftersom de är barn av 2000-talet vill de även gärna att jag ska fotografera alltsammans). De vill att jag ska kommentera och berömma, så att de är helt säkra på att jag verkligen sett.