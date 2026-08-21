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"Föräldraskapet har sitt eget slit, sitt hundgöra, sina tidiga morgnar, vaknätter och kräkstorkande, kånkande, tröstande och vädjande", skriver Josefin de Gregorio.
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Josefin de Gregorio:
Hur kan jag göra för att inte drömma mig bort under föräldraskapets monotona arbete
Om jag övar mig på uppmärksamheten, förankrar mig i nuet, ser jag plötsligt Gud på betydligt fler ställen
Mamma, vad roligt det var när du tittade på tv med mig!” Min fyraåring är överlycklig. ”Du får leka hur mycket du vill med mig!” Senare kommer treåringen: ”Titta, mamma, titta!” De visar upp leksaker, legobyggen, de vill att jag ska bevittna hur de åker rutschkana, eller beundra en tigerkaka av sand (eftersom de är barn av 2000-talet vill de även gärna att jag ska fotografera alltsammans). De vill att jag ska kommentera och berömma, så att de är helt säkra på att jag verkligen sett.