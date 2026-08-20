Kanske dags för lite granola? Här är ett recept

Ingredienser: 4 dl Havregryn 1 dl Pumpakärnor 0,5 dl Linfrö helt 1 dl Solroskärnor eller helt bovete 1 dl Sötmandel eller andra nötter 1 dl Vatten 0,5 dl Sirap mörk 0,5 dl Rapsolja 0,5 msk Honung flytande 2 tsk Kanel malen 1 tsk Kardemumma mald 0,5 dl Russin eller annan torkad frukt 1 dl Kokoschips

Efter semester och sommar brukar jag vilja komma hem och bunkra upp i skafferien innan vardagen drar i gång igen. En av sakerna jag vill fylla på är den hemmagjorda granolan som går att variera mycket. Men här är ett grundrecept som jag brukar utgå ifrån och som jag tycker alltid blir bra.

Före semester känner jag ofta att semester ska bli väldigt skönt och välbehövligt. Men jag känner också oftast att det ska bli välbehövligt med vardag igen efter semestern. Att få komma tillbaka till rutiner igen är inte fel. Jag skulle vilja uppmuntra dig att inte bara gå tillbaka till samma gamla rutiner – utan våga fundera över hur du vill att din vardag ska se ut denna höst. Inte bara fylla på i skafferiet med granola, men också rensa ur och se vad som ska få finnas kvar där.

Gör så här: