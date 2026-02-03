Familj
Så olika tror svenska kvinnor och män om vad som händer efter döden
Män och kvinnor har olika sätt att se på livet efter detta, och pratar om döden på helt olika sätt.
Vad tror svenskarna om vad som egentligen händer efter döden? En ny Sifoundersökning visar att svenskarnas och svenskornas föreställningar skiljer sig åt. Män tror oftare att det bara tar slut, medan fler kvinnor tror att något väntar efter döden.