Enäggstvillingarna som båda blev präster: ”Man uppfattar oss som ett kollektiv och det gör inget”
60-årsjubilaren Ellinor Svensson har inte bildat familj, och inte saknat det: "När jag mött nunnor som har valt att leva i kloster, så har jag känt igen mig själv i dem".
Enäggstvillingarna Ellinor (t.v.) och Fenja och Svensson fyller 60 år. Bägge är präster i Svenska kyrkan.
Med en fot i frikyrkan och en i statskyrkan visste dagens sextioårsjubilar tidigt att hon skulle leva sitt liv i kyrkans tjänst. Redan som fjortonåring betraktade Ellinor Svensson konfirmationsprästen som en framtida kollega.