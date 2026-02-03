Familj | Jubilar

Enäggstvillingarna som båda blev präster: ”Man uppfattar oss som ett kollektiv och det gör inget”

60-årsjubilaren Ellinor Svensson har inte bildat familj, och inte saknat det: "När jag mött nunnor som har valt att leva i kloster, så har jag känt igen mig själv i dem".

Enäggstvillingarna Ellinor (t.v.) och Fenja och Svensson fyller 60 år. Bägge är präster i Svenska kyrkan.
Arash Asadi
Arash Asadi Reporter
Publicerad

Med en fot i frikyrkan och en i statskyrkan visste dagens sextioårsjubilar tidigt att hon skulle leva sitt liv i kyrkans tjänst. Redan som fjortonåring betraktade Ellinor Svensson konfirmationsprästen som en framtida kollega.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

södertälje prästyrket svenska kyrkan jubilar familj

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning