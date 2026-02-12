Gör en skåmla av dina semmelrester

Ingredienser: Semmelbullar

Mandelmassa

Grädde

Florsocker

hackade pistagenötter, eller hackad mandel om du vill

När du har bjudit på semlor kanske du har tur och får lite rester. Efter någon dag känns bullen lite torr och du vill äta något annat än en klassisk semla – då ska du göra en semla i skål – skåmla.

Om du mot förmodan inte har några semmelrester så hittar du recept på mina favoritsemlor med min favorit-mandelmassa här i tidningen Dagen.

Väldigt sällan tackar någon nej till fika. Om jag ställer fram en semla – så äter någon semlan. Nu är det ju snart fettisdagen – och efter den börjar kyrkoårets fasteperiod fram till påsk. Jag skulle vilja uppmuntra dig till att fundera på vad du skulle kunna ändra i dina rutiner för att få mer tid för bön. För det är häftigt att se vad som händer när vi lägger undan något för att ge tid åt att söka Gud. Det är som att ställa fram en semla – Gud kommer ta den. Fast i detta fallet är det din tid som du lägger fram: Gud kommer ta emot den. Det kan vara klurigt – men det är värt det. Så ät en semla och en skåmla och fundera på vad du skulle kunna göra med fasteperioden.

Gör så här: