Till minne av Ingeborg Claesson.

Min kära syster Ingeborg fick hembud den 2 februari. Ingeborg föddes den 23 oktober 1937. Hon var den näst yngsta av sex systrar i familjen Nilsson i Ruda och hade dessutom tre bröder. Vårt hem präglades av fars och mors varma gudstro. De hade båda kommit till tro kort före den femte dotterns ankomst. Några år efter folkskolan studerade Ingeborg på Ölands folkhögskola och blev hemsyster. Som ung mötte hon Bengt, sitt livs stora kärlek och på midsommarafton 1960 vigdes de i Filadelfiakapellet i Ruda. Första hemmet redde de i Vaggeryd och sedan gick flyttlassen till Skillingaryd, Vaggeryd, Kristianstad,Vällingby, Borlänge och Ekerö innan de som pensionärer bosatte sig i Alvik.