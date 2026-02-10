Familj | Till Minne
Till minne av Ingeborg Claesson
Hasse Holmberg / TT
Min kära syster Ingeborg fick hembud den 2 februari. Ingeborg
föddes den 23 oktober 1937. Hon var den näst yngsta av sex systrar i familjen
Nilsson i Ruda och hade dessutom tre bröder. Vårt hem präglades av fars och
mors varma gudstro. De hade båda kommit till tro kort före den femte dotterns
ankomst. Några år efter folkskolan studerade Ingeborg på Ölands folkhögskola
och blev hemsyster. Som ung mötte hon Bengt, sitt livs stora kärlek och på midsommarafton
1960 vigdes de i Filadelfiakapellet i Ruda. Första hemmet redde de i Vaggeryd
och sedan gick flyttlassen till Skillingaryd, Vaggeryd, Kristianstad,Vällingby,
Borlänge och Ekerö innan de som pensionärer bosatte sig i Alvik.