Livsstil
Häktespastorn: Jag tror att det finns förlåtelse för allt
Olle Jonasson om sina samtal och böner med barn som begått grova brott och om varför han inte tror på att sätta 13-åringar i fängelse
"Det räcker!"-galan lyfte fram den sorg som finns bakom det gängvåld som plågat Sverige, där flera av de närmast anhöriga fick berätta om sina upplevelser. Olle Jonasson.
Natanael Gindemo
Hur möter man en femtonåring som har mördat? Vad säger man
till en brottsling som helst av allt vill ringa mamma? Det är frågor som Olle
Jonasson brottas med i sin vardag som häktespastor med ett särskilt ansvar för
ungdomar. Just nu diskuteras regeringens
förslag att sänka straffbarhetsåldern till 13 år, något häktespastorn är starkt kritisk till.