Livsstil
Peo Thyrén planerade artistresa till påven – blev själv katolik
Musikern i stor Dagenintervju • "Nu känner jag för första gången att jag har ett andligt hem".
Peo Thyrén under inspelningarna av Så mycket bättre 2024. Programmet föranledde en inre resa för artisten.
Jessica Gow
Peo Thyrén har varit med i band som Noice, Sha Boom och B.I.G. I podden Dagens människa berättar han för första gången om hur en idé om att ta ”Så mycket bättre”-gänget till påven ledde fram till att han själv konverterade och upptogs i Katolska kyrkan för ett år sedan.