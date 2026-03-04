Livsstil
”Jag har svårt att förstå dem som ogillar barn i gudstjänsten”
Jim Lagerlöf, småbarnspappa och engagerad katolik, om att låta barn vara barn, även i söndagens gudstjänst
I podden Dagens föräldrar delar Jim Lagerlöf, 39, med sig av sina tankar om barnens närvaro i kyrkorummet.
Natanael Gindemo
