”Jag har svårt att förstå dem som ogillar barn i gudstjänsten”

Jim Lagerlöf, småbarnspappa och engagerad katolik, om att låta barn vara barn, även i söndagens gudstjänst

I podden Dagens föräldrar delar Jim Lagerlöf, 39, med sig av sina tankar om barnens närvaro i kyrkorummet.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Publicerad

Barn som syns och hörs i gudstjänsten kan både störa och glädja andra deltagare. Var går gränsen för när man bör säga till? I podden Dagens föräldrar delar Jim Lagerlöf, 39, med sig av sina tankar om barnens närvaro i kyrkorummet.

