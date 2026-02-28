Livsstil | Krönika

"Jesus är inte missunnsam, varken i sitt mottagande av gåvorna eller sitt eget utgivande", skriver Julia Forsberg i sin bibelkrönika.

Julia Forsberg:
Jesus är aldrig missunnsam

”Låt oss ta Jesus som föredöme, låt oss ta emot i glädje och ge generöst”

Vilket slöseri med balsam, utbrister några av de som samlats hemma hos Simon tillsammans med Jesus. Männen vid bordet hade säkerligen flera problem med kvinnans gest, kanske var ett av de problemen att hennes handlande belyste en avsaknad hos dem själva.

