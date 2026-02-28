Livsstil
”Det har varit en lång jakt på att få tag på mig själv”
Ola Whistler Sahlén, tidigare Ola Joyce, i stor intervju om mysteriet som aldrig släppt taget om honom, och vägen till prästyrket.
För femton år sedan släppte Ola Whistler Sahlén sitt debutalbum på Universal och turnerade med Tomas Andersson Wij, då under namnet Ola Joyce. I dag är han präst i Danderyd och tränar thaiboxning med medlemmar i församlingen.
Natanael Gindemo
Ola Whistler Sahlén har varit barpianist i Dubai, munk på Bjärka-Säby och thaiboxningsinstruktör på Södermalm i Stockholm. Nu blir han pilgrimspräst i Vadstena.