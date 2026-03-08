Livsstil
Ökat intresse för kristen tro bland tonåringar märks på bibelskolor
Biträdande rektor: Det liknar inget vi tidigare varit med om
Allt fler tonåringar verkar läsa Bibeln. Det märks bland annat på de kristna förlagens bibelförsäljning och intresset resulterar i större satsningar på sommarbibelkurser för unga som söker fördjupning.
Daiga Ellaby
Svenska tonåringar tycks allt mer intresserade av Bibeln. EFK-skolan Götabro noterar ett rekordhögt söktryck till sin bibellinje, sommarens tonårsbibelskola blev full direkt och nu sjösätter även Pingst ett liknande projekt med bibelundervisning för tonåringar på Mariannelunds folkhögskola.